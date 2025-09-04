Permanences numériques Médiathèque Françoise Sagan Paris

Permanences numériques Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 4 septembre 2025.

Besoin d’aide pour utiliser votre smartphone ou votre ordinateur ? Réservez un créneau d’une heure et venez avec vos questions. Un expert vous aidera à trouver une solution.

Rendez-vous numériques individuels proposés en partenariat avec l’association Colombbus.

Du jeudi 04 septembre 2025 au jeudi 25 juin 2026 :

jeudi

de 14h00 à 18h00

gratuit Les rendez-vous se déroulent dans le bureau de proximité du 4ème étage de la médiathèque Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-04T14:00:00+02:00_2025-09-04T18:00:00+02:00;2025-09-11T14:00:00+02:00_2025-09-11T18:00:00+02:00;2025-09-18T14:00:00+02:00_2025-09-18T18:00:00+02:00;2025-09-25T14:00:00+02:00_2025-09-25T18:00:00+02:00;2025-10-02T14:00:00+02:00_2025-10-02T18:00:00+02:00;2025-10-09T14:00:00+02:00_2025-10-09T18:00:00+02:00;2025-10-16T14:00:00+02:00_2025-10-16T18:00:00+02:00;2025-10-23T14:00:00+02:00_2025-10-23T18:00:00+02:00;2025-10-30T14:00:00+02:00_2025-10-30T18:00:00+02:00;2025-11-06T14:00:00+02:00_2025-11-06T18:00:00+02:00;2025-11-13T14:00:00+02:00_2025-11-13T18:00:00+02:00;2025-11-20T14:00:00+02:00_2025-11-20T18:00:00+02:00;2025-11-27T14:00:00+02:00_2025-11-27T18:00:00+02:00;2025-12-04T14:00:00+02:00_2025-12-04T18:00:00+02:00;2025-12-11T14:00:00+02:00_2025-12-11T18:00:00+02:00;2025-12-18T14:00:00+02:00_2025-12-18T18:00:00+02:00;2025-12-25T14:00:00+02:00_2025-12-25T18:00:00+02:00;2026-01-01T14:00:00+02:00_2026-01-01T18:00:00+02:00;2026-01-08T14:00:00+02:00_2026-01-08T18:00:00+02:00;2026-01-15T14:00:00+02:00_2026-01-15T18:00:00+02:00;2026-01-22T14:00:00+02:00_2026-01-22T18:00:00+02:00;2026-01-29T14:00:00+02:00_2026-01-29T18:00:00+02:00;2026-02-05T14:00:00+02:00_2026-02-05T18:00:00+02:00;2026-02-12T14:00:00+02:00_2026-02-12T18:00:00+02:00;2026-02-19T14:00:00+02:00_2026-02-19T18:00:00+02:00;2026-02-26T14:00:00+02:00_2026-02-26T18:00:00+02:00;2026-03-05T14:00:00+02:00_2026-03-05T18:00:00+02:00;2026-03-12T14:00:00+02:00_2026-03-12T18:00:00+02:00;2026-03-19T14:00:00+02:00_2026-03-19T18:00:00+02:00;2026-03-26T14:00:00+02:00_2026-03-26T18:00:00+02:00;2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T18:00:00+02:00;2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-14T14:00:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/