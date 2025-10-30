Permanences numériques La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Permanences numériques La CoWo Pontonx-sur-l'Adour jeudi 30 octobre 2025.

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Gratuit

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Notre conseiller numérique est présent pour t’accompagner au quotidien dans tous tes usages numériques (ordinateurs, smartphones ou tablettes).

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 50 88 08

English : Permanences numériques

Our digital advisor is on hand to help you with all your digital needs (computers, smartphones or tablets).

German : Permanences numériques

Unser digitaler Berater ist anwesend, um dich täglich bei all deinen digitalen Anwendungen (Computer, Smartphones oder Tablets) zu begleiten.

Italiano :

Il nostro consulente digitale è a disposizione per aiutarvi in tutte le vostre esigenze digitali quotidiane (computer, smartphone o tablet).

Espanol : Permanences numériques

Nuestro asesor digital está a su disposición para ayudarle con todas sus necesidades digitales diarias (ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas).

