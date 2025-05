Permanences numériques – Rue de Mâa Rion-des-Landes, 22 mai 2025 07:00, Rion-des-Landes.

Landes

Permanences numériques Rue de Mâa La CoWo Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2025-05-22

Début : 2025-05-22

fin : 2025-05-22

Date(s) :

2025-05-22

Claudia Sommer, conseillère numérique du département, vus accueille sur rendez-vous uniquement.

Rue de Mâa La CoWo

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 74 31 58 claudia.sommer@landes.fr

English : Permanences numériques

Claudia Sommer, the department’s digital advisor, welcomes you by appointment only.

German : Permanences numériques

Claudia Sommer, die digitale Beraterin des Departements, empfängt Sie nur nach vorheriger Terminvereinbarung.

Italiano :

Claudia Sommer, consulente digitale del dipartimento, vi accoglie solo su appuntamento.

Espanol : Permanences numériques

Claudia Sommer, consejera digital del departamento, le recibe con cita previa.

