Permanences numériques La CoWo Rion-des-Landes
Permanences numériques La CoWo Rion-des-Landes jeudi 22 janvier 2026.
Permanences numériques
La CoWo 232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Claudia Sommer vous propose un accompagnement individuel à la montée en compétences informatiques.
Claudia Sommer vous propose un accompagnement individuel à la montée en compétences informatiques. .
La CoWo 232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 74 31 58 claudia.sommer@landes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Permanences numériques
Claudia Sommer offers individual support to help you improve your IT skills.
L’événement Permanences numériques Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Tartas