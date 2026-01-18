Permanences numériques La CoWo Rion-des-Landes

Permanences numériques

La CoWo 232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Claudia Sommer vous propose un accompagnement individuel à la montée en compétences informatiques.

La CoWo 232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 74 31 58 claudia.sommer@landes.fr

English : Permanences numériques

Claudia Sommer offers individual support to help you improve your IT skills.

