Permanences Pimms Médiation Rennes L’Escale Bruz Vendredi 18 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Sans rendez-vous

Des médiatrices et médiateurs sociaux sont à votre écoute pour vous informer et vous orienter dans vos démarches.

* **Accompagnement administratif** : aide personnalisée dans vos démarches, explication de documents, orientation vers les bons interlocuteurs.

* **Médiation énergie** : soutien dans vos relations avec les opérateurs, aide à la résolution de litiges, conseils pour mieux maîtriser votre consommation.

* **Médiation numérique** : accès gratuit aux outils numériques et accompagnement pour réaliser vos démarches auprès des services publics en ligne (CAF, France travail, …).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-18T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T18:00:00.000+02:00

rennes@pimmsmediation.fr 02 99 32 02 58

L’Escale 13 place du Vert Buisson 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine