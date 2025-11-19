Perm’Apéro donner une place aux animaux Place Balségur Monflanquin

Perm’Apéro donner une place aux animaux

Organisé par l’association Descaratz.

Echange animé par Ouriel Ellert, spécialiste en permaculture et Galatée, éleveuse paysanne.

Inscription appréciée.

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Perm’Apéro donner une place aux animaux

Organized by the Descaratz association.

Discussion led by permaculture specialist Ouriel Ellert and farmer Galatée.

Registration appreciated.

German : Perm’Apéro donner une place aux animaux

Organisiert von der Vereinigung Descaratz.

Austausch unter der Leitung von Ouriel Ellert, Permakultur-Spezialist, und Galatée, bäuerliche Züchterin.

Anmeldung erwünscht.

Italiano :

Organizzato dall’associazione Descaratz.

Discussione guidata da Ouriel Ellert, specialista in permacultura, e Galatée, agricoltore-allevatore.

È gradita l’iscrizione.

Espanol : Perm’Apéro donner une place aux animaux

Organizado por la asociación Descaratz.

Debate dirigido por Ouriel Ellert, especialista en permacultura, y Galatée, agricultor-ganadero.

Se agradece la inscripción.

