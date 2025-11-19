Perm’Apéro donner une place aux animaux Place Balségur Monflanquin
Perm’Apéro donner une place aux animaux Place Balségur Monflanquin mercredi 19 novembre 2025.
Perm’Apéro donner une place aux animaux
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Organisé par l’association Descaratz.
Echange animé par Ouriel Ellert, spécialiste en permaculture et Galatée, éleveuse paysanne.
Inscription appréciée.
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Perm’Apéro donner une place aux animaux
Organized by the Descaratz association.
Discussion led by permaculture specialist Ouriel Ellert and farmer Galatée.
Registration appreciated.
German : Perm’Apéro donner une place aux animaux
Organisiert von der Vereinigung Descaratz.
Austausch unter der Leitung von Ouriel Ellert, Permakultur-Spezialist, und Galatée, bäuerliche Züchterin.
Anmeldung erwünscht.
Italiano :
Organizzato dall’associazione Descaratz.
Discussione guidata da Ouriel Ellert, specialista in permacultura, e Galatée, agricoltore-allevatore.
È gradita l’iscrizione.
Espanol : Perm’Apéro donner une place aux animaux
Organizado por la asociación Descaratz.
Debate dirigido por Ouriel Ellert, especialista en permacultura, y Galatée, agricultor-ganadero.
Se agradece la inscripción.
