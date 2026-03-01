Permis Couteau

Adresse exacte par SMS Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 09:30:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Un rituel de passage vers l’autonomie pour apprendre à utiliser un couteau en toute sécurité, fabriquer des jouets buissonniers et découvrir la nature qui nous entoure ! Ce permis couteau se déroule sur 2 demi-journées.

Inscription obligatoire par sms. .

Adresse exacte par SMS Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 6 87 29 39 57

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English :

L’événement Permis Couteau Peillac a été mis à jour le 2026-03-16 par OT PAYS DE REDON