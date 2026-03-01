Permis Couteau Peillac
Permis Couteau Peillac mercredi 25 mars 2026.
Permis Couteau
Adresse exacte par SMS Peillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 09:30:00
fin : 2026-04-01 12:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Un rituel de passage vers l’autonomie pour apprendre à utiliser un couteau en toute sécurité, fabriquer des jouets buissonniers et découvrir la nature qui nous entoure ! Ce permis couteau se déroule sur 2 demi-journées.
Inscription obligatoire par sms. .
Adresse exacte par SMS Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 6 87 29 39 57
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English :
L’événement Permis Couteau Peillac a été mis à jour le 2026-03-16 par OT PAYS DE REDON