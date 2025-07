Pérols fait son cinéma Pérols-sur-Vézère

Le Comité des Fêtes de Pérols vous invite à sa fête patronale « Pérols fait son cinéma » :

– samedi à 14h concours de pétanque et jeux pour enfants. A 19h apéro musical soirée burgers frites

– dimanche à 8h marché de producteurs et vide-greniers jusqu’à 16h. A 12h grillades et buvette puis à 15h concert « Droa d’Otter ». A 17h défilé de chars et à 18h tapas tombola. A 18h30 concert « Blondin et les terriens ». A 19h30 restauration et buvette suivi d’une soirée musicale .

Lieu-dit Le Bourg Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 73 47

