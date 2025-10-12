Perpezac le Noir en fête Perpezac-le-Noir

Salle Polyvalente Perpezac-le-Noir Corrèze

Spectacle gratuit, déambulations, vide greniers, production de jus de pommes, attractions enfants, marché de producteur et d’artisans, animation par FunkyPerp, exposition de modèles réduits d’avions.

Repas dimanche midi à la salle des fêtes.

Randonnée pédestre et trail organisés l’amicale des parents d’élèves du RPI. .

Salle Polyvalente Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 73 92 cdf.perpezaclenoir@gmail.com

