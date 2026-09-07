PERPIGNAN, ENTRE HISTOIRE ET SECRETS CASA XANXO Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

PERPIGNAN, ENTRE HISTOIRE ET SECRETS

CASA XANXO 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 18:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

A la Casa Xanxo, Visite proposée par le service Animation du patrimoine.

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CASA XANXO 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

At Casa Xanxo, a tour organized by the Heritage Outreach Department.

L’événement PERPIGNAN, ENTRE HISTOIRE ET SECRETS Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME