AGENDA · Perpignan
PERPIGNAN, ENTRE HISTOIRE ET SECRETS CASA XANXO Perpignan
jeudi 29 octobre 2026 · CASA XANXO · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
PERPIGNAN, ENTRE HISTOIRE ET SECRETS
CASA XANXO 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
A la Casa Xanxo, Visite proposée par le service Animation du patrimoine.
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CASA XANXO 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
At Casa Xanxo, a tour organized by the Heritage Outreach Department.
L’événement PERPIGNAN, ENTRE HISTOIRE ET SECRETS Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME
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