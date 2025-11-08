PERPIGNAN TATTOO CONVENTION Hall’e Perpignan
PERPIGNAN TATTOO CONVENTION Hall’e Perpignan samedi 8 novembre 2025.
PERPIGNAN TATTOO CONVENTION
Hall’e Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 21:00:00
Date(s) :
2025-11-08
11ème édition du salon du Tatouage de Perpignan au Parc des expositions
.
Hall’e Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
11th edition of the Perpignan Tattoo Show at the Parc des expositions
German :
11. Ausgabe der Tattoo-Messe in Perpignan im Parc des Expositions
Italiano :
11a edizione della Fiera del Tatuaggio di Perpignan al Parc des expositions
Espanol :
11ª edición del Salón del Tatuaje de Perpiñán en el Parque de Exposiciones
L’événement PERPIGNAN TATTOO CONVENTION Perpignan a été mis à jour le 2025-08-06 par PERPIGNAN TOURISME