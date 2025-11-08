PERPIGNAN TATTOO CONVENTION Hall’e Perpignan

Hall’e Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 21:00:00

2025-11-08

11ème édition du salon du Tatouage de Perpignan au Parc des expositions

English :

11th edition of the Perpignan Tattoo Show at the Parc des expositions

German :

11. Ausgabe der Tattoo-Messe in Perpignan im Parc des Expositions

Italiano :

11a edizione della Fiera del Tatuaggio di Perpignan al Parc des expositions

Espanol :

11ª edición del Salón del Tatuaje de Perpiñán en el Parque de Exposiciones

