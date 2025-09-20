Perpignan, vitrine de l’Art déco des années 30, s’expose Casa Xanxo Perpignan

Perpignan, vitrine de l’Art déco des années 30, s’expose Casa Xanxo Perpignan samedi 20 septembre 2025.

Perpignan, vitrine de l’Art déco des années 30, s’expose 20 et 21 septembre Casa Xanxo Pyrénées-Orientales

Exposition gratuite en visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Exposition proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan.

À l’occasion du centenaire de l’exposition des Arts Décoratifs de Paris de 1925, qui a donné rétrspectivement son nom à l’Art Déco, Philippe Latger a réalisé une exposition centrée sur l’Art Déco des années 30 à Perpignan. Un patrimoine spectaculaire riche de plus de mille adresses. Pregnante, cette architecture moderne de l’entre-deux-guerres, pour la plupart de style paquebot, avec ses hublots, ses bastingages, pergolas et mâts de pavillon, a imprimé la physionomie de Perpignan.

Casa Xanxo 8 rue de la main de fer, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie Demeure d’un riche négociant du début du XVIe siècle, puis hôtel particulier de noble famille, la Casa Xanxo est pour la première fois entièrement ouverte au public après une minutieuse restauration. Les salles aux exceptionnelles sculptures gothiques, les salons Rococo, la grande salle néogothique, l’escalier d’honneur, le séchoir, le jardin à tonnelle Art nouveau et l’étonnante frise sculptée en façade, se dévoilent au plaisir de la visite.

Exposition proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan.

© Philippe Latger