UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA

Perrec en famille, Bibliothèque d’Ingrandes,

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque d'Ingrandes

Perrec en famille, Bibliothèque d’Ingrandes,

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque d'Ingrandes
Adresse
Avenue de l'Etang 49123
Ville
49123
Département
Maine-et-Loire

Perrec en famille Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque d’Ingrandes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Échange autour de l’écrivain Georges Perrec avec la journaliste et romancière Olivia Elkaim. Un moment d’échange ludique destiné aux familles à la bibliothèque d’Ingrandes.

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Etang 49123 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Échange autour de l’écrivain Georges Perrec avec la journaliste et romancière Olivia Elkaim. Un moment d’échange ludique destiné aux familles à la bibliothèque d’Ingrandes.

©Maison Julien Gracq