L’homme de paille de Georges Feydeau Contrepoint Café-Théâtre Agen

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-20

2025-12-18

Deux prétendants se rendent chez la Citoyenne Marie, croyant chacun avoir affaire à elle, alors qu’elle cherche un simple homme de paille pour les élections. Pris l’un pour l’autre, Farlane et Salmèque se séduisent mutuellement et finissent par se demander en mariage.

+33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

English : L’homme de paille de Georges Feydeau

Two suitors visit Citizen Marie, each believing they are dealing with her, even though she is looking for a simple front man for the elections. Mistaken for each other, Farlane and Salmèque seduce each other and end up proposing marriage.

German : L’homme de paille de Georges Feydeau

Zwei Bewerber kommen zu Citoyenne Marie und glauben, dass sie es mit ihr zu tun haben, obwohl sie einen einfachen Strohmann für die Wahlen sucht. Farlane und Salmèque verführen sich gegenseitig und machen sich schließlich einen Heiratsantrag.

Italiano :

Due pretendenti fanno visita a Citizen Marie, ciascuno credendo di avere a che fare con lei, anche se lei sta cercando un semplice prestanome per le elezioni. Scambiati l’uno per l’altro, Farlane e Salmèque si seducono a vicenda e finiscono per proporsi di sposarsi.

Espanol : L’homme de paille de Georges Feydeau

Dos pretendientes visitan a la ciudadana Marie, cada uno creyendo tratar con ella, aunque ella busca un simple testaferro para las elecciones. Confundidos, Farlane y Salmèque se seducen mutuamente y acaban proponiéndose matrimonio.

