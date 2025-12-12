PERRINE DEZA – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

PERRINE DEZA Début : 2026-02-14 à 20:33. Tarif : – euros.

SOIS POLIE, DIS MERCI !Mise en scène par GiedreCette année, Cupidon range son arc :le 14 février, c’est Perrine Déza qui s’occupe de votre vie amoureuse… ou de ce qu’il en reste.Dans Sois polie, dis merci, elle démonte avec un calme olympien (et un humour délicieusement trash) tout ce qu’on s’inflige au nom de la séduction, du consentement approximatif et des fameux “standards”. Sous son air de prof de français modèle, Perrine décoche des flèches bien plus efficaces que celles de Cupidon — et sans la moindre paillette rose.Entre critiques sociales fines, anecdotes beaucoup trop honnêtes et vérités qu’on aurait préféré ne pas entendre en couple, elle bouscule joyeusement les certitudes. Une Saint-Valentin parfaite pour les couples, les célibataires, les polyamoureux, les cyniques, les optimistes perdus… bref, pour tout le monde à partir de 16 ans.La Baie des Singes prévient : ce soir-là, l’amour prend cher, mais vous allez dire merci.

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63