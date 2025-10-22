Perros Jazz Festival à l’hôtel AGAPA Perros-Guirec

Perros Jazz Festival à l’hôtel AGAPA Perros-Guirec mercredi 22 octobre 2025.

Perros Jazz Festival à l’hôtel AGAPA

12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 19:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Diner concert du trio de Marion Thomas !

Dans le cadre du Perros Jazz Festival, l’Agapa vous propose de partager un repas en 3 temps et une animation musicale live Jazz avec le trio de Marion Thomas.

Au menu

Amuse-bouche

***

La coquille Saint-Jacques en carpaccio, vinaigrette à la grenade et mousse à la vodka

***

Bar de ligne rôti en écailles de pommes de terre accompagné d’un beurre blanc aux coquillages

***

Pré dessert

***

Pavlova exotique, gelée d’hibiscus et sorbet passion

95 € (tarif par personne et hors boissons) .

12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 01 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Perros Jazz Festival à l’hôtel AGAPA Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec