Perros Jazz Festival à l’hôtel AGAPA Perros-Guirec

Perros Jazz Festival à l’hôtel AGAPA
12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-22 19:30:00
2025-10-22
Diner concert du trio de Marion Thomas !
Dans le cadre du Perros Jazz Festival, l’Agapa vous propose de partager un repas en 3 temps et une animation musicale live Jazz avec le trio de Marion Thomas.
Au menu
Amuse-bouche
***
La coquille Saint-Jacques en carpaccio, vinaigrette à la grenade et mousse à la vodka
***
Bar de ligne rôti en écailles de pommes de terre accompagné d’un beurre blanc aux coquillages
***
Pré dessert
***
Pavlova exotique, gelée d’hibiscus et sorbet passion
95 € (tarif par personne et hors boissons) .
12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 01 10
