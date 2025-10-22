Perros Jazz Festival Perros-Guirec
Perros Jazz Festival Perros-Guirec mercredi 22 octobre 2025.
Perros Jazz Festival
Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-22
Du 22 au 25 octobre, la Ville, le ©Kasino de Perros-Guirec, le Café Breton et l’Agapa Hôtel & SPA mettent à l’honneur le jazz pour une 8e édition du Perros Jazz Festival.
Une programmation pour swinguer du mercredi au samedi.
Dîner en musique
mercredi 22 octobre à partir de 19h30
au Restaurant Le Bélouga à l’Agapa Hôtel & Spa
Renseignements 02 96 49 19 00
Dîner-Concert
jeudi 23 octobre à partir de 20h
au Café Breton
Renseignements 02 96 13 36 93
Concert Jazz Manouche
Samy Daussat Trio et ses invités Noé Reinhardt et Costel Nitescu
vendredi 24 octobre à 20h30
au Palais des Congrès
Tarif plein 24€, Tarif réduit 13-17 ans 18€
Tarif réduit 6-12 ans 8€, gratuit de 6 ans.
Renseignements Service Culturel, 12 rue des 7 îles
boutiqueculture.perros-guirec.com
Concert du Kasino Ina Forsman
samedi 25 octobre à 20h30
au Palais des Congrès
Tarif unique 20€
Renseignements 02 96 49 80 80 .
Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Perros Jazz Festival Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec