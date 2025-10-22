Perros Jazz Festival Perros-Guirec

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-25

2025-10-22

Du 22 au 25 octobre, la Ville, le ©Kasino de Perros-Guirec, le Café Breton et l’Agapa Hôtel & SPA mettent à l’honneur le jazz pour une 8e édition du Perros Jazz Festival.

Une programmation pour swinguer du mercredi au samedi.

Dîner en musique

mercredi 22 octobre à partir de 19h30

au Restaurant Le Bélouga à l’Agapa Hôtel & Spa

Renseignements 02 96 49 19 00

Dîner-Concert

jeudi 23 octobre à partir de 20h

au Café Breton

Renseignements 02 96 13 36 93

Concert Jazz Manouche

Samy Daussat Trio et ses invités Noé Reinhardt et Costel Nitescu

vendredi 24 octobre à 20h30

au Palais des Congrès

Tarif plein 24€, Tarif réduit 13-17 ans 18€

Tarif réduit 6-12 ans 8€, gratuit de 6 ans.

Renseignements Service Culturel, 12 rue des 7 îles

boutiqueculture.perros-guirec.com

Concert du Kasino Ina Forsman

samedi 25 octobre à 20h30

au Palais des Congrès

Tarif unique 20€

Renseignements 02 96 49 80 80 .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

