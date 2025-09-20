Perruques et maquillages Opéra national du Rhin Strasbourg

Perruques et maquillages Opéra national du Rhin Strasbourg samedi 20 septembre 2025.

Perruques et maquillages Samedi 20 septembre, 10h00 Opéra national du Rhin European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

En salle Bastide, découvrez le travail et le savoir-faire de nos ateliers de perruques et maquillages !

Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre European Collectivity of Alsace Grand Est 08 25 84 14 84 https://www.operanationaldurhin.eu L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néoclassique, avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Nis&For