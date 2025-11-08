PERRURE EN FÊTE mairie Mervent

PERRURE EN FÊTE

mairie 2 chemin des douves Mervent Vendée

Début : 2025-11-08 20:30:00

Nouvelle soirée signée Perrure en fête !

L’association Perrure en fête est ravie de vous retrouver pour sa soirée automnale

Soirée contée

2 spectacles à partir de 5 ans

Infos 02 51 00 25 07 ou fete@grandeperrure.fr .

