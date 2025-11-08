PERRURE EN FÊTE mairie Mervent
Nouvelle soirée signée Perrure en fête !
L’association Perrure en fête est ravie de vous retrouver pour sa soirée automnale
Soirée contée
2 spectacles à partir de 5 ans
Infos 02 51 00 25 07 ou fete@grandeperrure.fr .
mairie 2 chemin des douves Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 25 07 fete@grandeperrure.fr
English :
New Perrure party!
German :
Neuer Abend unterzeichnet Perrure en fête!
Italiano :
La nuova festa di Perrure!
Espanol :
¡La nueva fiesta de Perrure!
