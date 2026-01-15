Persée, le secret de Méduse – Cie Bissextile Médiathèque Charles-Gautier Hermeland Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 16:00 –

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Danse Après « Dédale » et « l’ÉchO d’un Narcisse », la compagnie Bissextile continue son exploration de la mythologie grecque avec le personnage de Méduse. Du mythe de la divinité, gorgone dont le regard pétrifie les mortels qui le croisent, aux méduses qui se développent dans les océans pollués, les deux danseurs nous entrainent sous les eaux dans une fable écologique. Les axes biologiques et mythologiques de cette performance interrogent à la fois le pouvoir féminin et les problématiques environnementales d’aujourd’hui. Avec une scénographie poétique et une attention particulière aux costumes, ce spectacle n’impose pas de réponses, mais invite à la réflexion et même à l’action, qu’on soit enfant ou adulte. Chorégraphie et Interprétation : Stéphane Fratti et Claire Meguerditchian Tout public à partir de 5 ans Dans le cadre du festival de danse Trajectoires

Médiathèque Charles-Gautier Hermeland Saint-Herblain 44800

