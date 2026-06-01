Persée, un voyage mythologique, Chateau du Bas bleu, Quesnoy-le-Montant

Persée, un voyage mythologique Samedi 6 juin, 19h30 Chateau du Bas bleu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Persée, c’est l’histoire de ce garçon, chassé d’Argos par son grand-père. Commence alors un voyage sur mer, sur terre et dans les airs. Le vent qui souffle sur sa voile s’appelle le Destin et ses guides ne sont rien moins que des dieux !

Persée a promis de rapporter au roi Polydectès la tête de Méduse, ce monstre à la chevelure de serpents dont le regard a le pouvoir de transformer en pierre. Il lui faudra pour cela se mettre à l’écoute d’Athena qui l’aide dans sa quête, rencontrer d’étranges créatures et trouver en lui-même le courage d’affronter la mort en face…

Chateau du Bas bleu rue du château, Quesnoy-le-montant Quesnoy-le-Montant 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « laviedechateau.quesnoy@gmail.com »}]

Spectacle de conte organisé par l’association La vie de Château