Cinéma Le Colisée 11 Rue du Port Le Mans Sarthe

Un film documentaire projeté au Colisée.

Un film doux qui va vous emmener dans une colonie de vacances en compagnie de jeunes en situation de handicap avec leur binôme.

Une semaine où l’aventure se mêle à l’imaginaire, où les différences s’effacent, où naît une communauté joyeuse et profondément humaine.

Un film d’Emilie Cosson et Romane des Moutis. .

Cinéma Le Colisée 11 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 7 83 77 28 99

English :

A documentary film shown at the Colisée.

