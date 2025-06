Persona – Concert de jazz Stade Jules-Noël Paris 7 juillet 2025 19:00

Persona – Concert de jazz Lundi 7 juillet, 19h00 Stade Jules-Noël Paris

Venez découvrir le trio Persona, pour un concert de jazz et musiques improvisées !

Plongez-vous dans un univers musical vaporeux et poétique, fait de compositions originales et d’improvisations sensibles. Avec une grande liberté d’interprétation, les trois musiciens tissent en interaction constante des paysages sonores oniriques, entre apesanteur et finesse.

Rendez-vous le 7 juillet à 19h pour vivre ce moment musical !

Stade Jules-Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Paris Île-de-France

Rythme d’été à Porte de Vanves

©Pégazz&l’Hélicon