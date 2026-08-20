Persona (extrait), Médiathèque Louis Aragon, Auby

Informations pratiques

Persona (extrait) Vendredi 28 août, 15h00 Médiathèque Louis Aragon Nord

Compagnie Euphorbia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00

Persona (extrait)

Chorégraphie et danse Anne-Sophie Lancelin

Musique Lucas Fagin

Sculpture Masque de Denis Monfleur

Costumes Catherine Garnier

Durée : 30 minutes

Persona est un portrait en plusieurs danses qui dessinent des êtres aux contours et aux attributs singuliers. Ils apparaissent tour à tour dans l’espace scénique, tentant de le modifier, cherchant dans la fluctuation des lieux une autre issue et, dans la relation au masque et aux facettes, un autre angle, un autre destin. En lien avec le psychédélisme, les musiques et les danses procèdent d’un même mouvement, elles rendent compte du trouble et de l’instabilité éprouvés face au réel et témoignent du caractère imprévisible de tout devenir.

Production Compagnie Euphorbia

Coproductions Micadanses (Paris), La Scène nationale d’Orléans et le Centre Chorégraphique National de Tours – direction Thomas Lebrun

Soutiens La Charpente (Amboise) et le Centre national de la danse de Pantin (mise à disposition de studios).

Avec les aides de la DRAC et de la Région des Hauts-de-France

Cette diffusion s’inscrit dans le cadre du programme Plaines d’été et bénéficie du soutien de la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France.

Médiathèque Louis Aragon Place de la République Auby Auby 59950 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cie.euphorbia@yahoo.com »}]

Danse contemporaine

©Isabelle Lévy-Lehmann