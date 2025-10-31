Personal memory, la visite familiale de la carrière wellington Arras

Personal memory, la visite familiale de la carrière wellington Arras vendredi 31 octobre 2025.

Personal memory, la visite familiale de la carrière wellington

Arras Pas-de-Calais

Tarif : 29.5 – 29.5 – 29.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Visite thématique et familiale de la Carrière Wellington.

Laissez-vous guider par un soldat de la Bataille d’Arras qui vous racontera l’histoire secrète des carrières arrageoises et la vie des soldats britanniques à la veille de l’offensive du 9 avril 1917…

Pour les petits comme pour les grands !

La visite est privée, guidée et accompagnée d’un soldat de la Bataille d’Arras.

Visite en français. ​Prévoir un vêtement chaud.

Réservation indispensable sur arraspaysdartois.com

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com

English :

Themed family tour of the Carrière Wellington.

Let yourself be guided by a soldier of the Battle of Arras, who will tell you the secret history of the Arras quarries and the life of British soldiers on the eve of the offensive on April 9, 1917…

For young and old alike!

The visit is private, guided and accompanied by a soldier from the Battle of Arras.

Please bring warm clothing.

Booking essential on arraspaysdartois.com

German :

Themen- und Familienführung durch den Steinbruch Wellington.

Lassen Sie sich von einem Soldaten der Schlacht von Arras führen, der Ihnen die geheime Geschichte der Steinbrüche von Arras und das Leben der britischen Soldaten am Vorabend der Offensive vom 9. April 1917 erzählt…

Für kleine und große Leute!

Der Besuch ist privat, wird geführt und von einem Soldaten der Schlacht um Arras begleitet.

Besichtigung auf Französisch. ?Warme Kleidung vorsehen.

Reservierung unbedingt erforderlich unter arraspaysdartois.com

Italiano :

Visita tematica per famiglie alla Cava Wellington.

Lasciatevi guidare da un soldato della battaglia di Arras, che vi racconterà la storia segreta delle cave di Arras e la vita dei soldati britannici alla vigilia dell’offensiva del 9 aprile 1917…

Per grandi e piccini!

La visita è privata, guidata e accompagnata da un soldato della battaglia di Arras.

Si prega di portare con sé indumenti caldi.

Prenotazione obbligatoria su arraspaysdartois.com

Espanol :

Visita familiar temática a la cantera Wellington.

Déjese guiar por un soldado de la Batalla de Arras, que le contará la historia secreta de las canteras de Arras y la vida de los soldados británicos en vísperas de la ofensiva del 9 de abril de 1917…

¡Para grandes y pequeños!

La visita es privada, guiada y acompañada por un soldado de la Batalla de Arras.

Se ruega llevar ropa de abrigo.

Imprescindible reservar en arraspaysdartois.com

