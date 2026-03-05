Personnalisation d’un tote-bag manga Cuisery

Personnalisation d’un tote-bag manga

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

2026-04-16

A partir de 8 ans

Personnalisez votre tote bag en réalisant une illustration inspirée du manga. Un atelier coloré et créatif pour repartir avec un accessoire unique. Tote bag fourni; .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00



