Personnalisation d’un tote-bag manga Cuisery
Personnalisation d’un tote-bag manga Cuisery jeudi 16 avril 2026.
Personnalisation d’un tote-bag manga
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-16
A partir de 8 ans
Personnalisez votre tote bag en réalisant une illustration inspirée du manga. Un atelier coloré et créatif pour repartir avec un accessoire unique. Tote bag fourni; .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Personnalisation d’un tote-bag manga
L’événement Personnalisation d’un tote-bag manga Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN