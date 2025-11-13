Personnaliser votre mug par sublimation FabLab Soli’Seine Port-Jérôme-sur-Seine

Personnaliser votre mug par sublimation

FabLab Soli’Seine 20 Rue de l’Innovation Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 14:00:00

fin : 2025-11-13 15:30:00

Date(s) :

2025-11-13

Envie de créer un mug à votre image ?

Participez à un atelier d’impression par sublimation ! Apprenez à concevoir votre visuel, à le transférer par presse à chaud et repartez avec votre mug personnalisé. Prêt à égayer vos petits-déjeuners ?

Mug fourni. .

FabLab Soli’Seine 20 Rue de l’Innovation Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie p.nobis@cauxseine.fr

English : Personnaliser votre mug par sublimation

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Personnaliser votre mug par sublimation Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme