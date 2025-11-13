Personnaliser votre mug par sublimation FabLab Soli’Seine Port-Jérôme-sur-Seine
FabLab Soli’Seine 20 Rue de l’Innovation Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Début : 2025-11-13 14:00:00
fin : 2025-11-13 15:30:00
2025-11-13
Envie de créer un mug à votre image ?
Participez à un atelier d’impression par sublimation ! Apprenez à concevoir votre visuel, à le transférer par presse à chaud et repartez avec votre mug personnalisé. Prêt à égayer vos petits-déjeuners ?
Mug fourni. .
