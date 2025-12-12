PERSONNE N ‘EST PESSOA

14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Entre cirque et poésie, musique live et récit de vie, les 4 artistes de la Cie Ellipsea rendent ici hommage à l’énigmatique poète portugais Fernando Pessoa.

Les figures de style, rimées ou jonglées, se cherchent, se perdent, s’entrechoquent, pour parfois réussir à articuler quelques rêves.

Entre cirque et poésie, musique live et récit de vie, les 4 artistes de la Cie Ellipsea rendent ici hommage à l’énigmatique poète portugais Fernando Pessoa.

Les figures de style, rimées ou jonglées, se cherchent, se perdent, s’entrechoquent, pour parfois réussir à articuler quelques rêves, quelques doutes et une farandole d’émotions.

Ce spectacle, écrit et interprété par Nico Pires artiste passé par les 7 Doigts de la Main et le Cirque du Soleil, accompagné d’artistes pluridisciplinaires nous embarque au fil des mots qui les traversent, soufflés ici en musique, à capella, avec ou sans chut(es)… Sous l’aura bienveillante de ce questionneur d’identité qu’était Fernando Pessoa. 11 .

14 Route de Chinon Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between circus and poetry, live music and life story, the 4 artists of Cie Ellipsea pay tribute to the enigmatic Portuguese poet Fernando Pessoa.

Figures of speech, rhymed or juggled, search for each other, get lost, clash, only to succeed in articulating a few dreams.

L’événement PERSONNE N ‘EST PESSOA Panzoult a été mis à jour le 2025-12-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme