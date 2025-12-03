PERSONNE N’EST ENSEMBLE SAUF MOI – L’ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu

PERSONNE N’EST ENSEMBLE SAUF MOI Début : 2026-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Aldric, Oussama, Clarisse et Léa sortent tout juste de l’adolescence, avec pour point commun un handicap invisible. Que nous raconte leur prise de parole à l’aube de leur vie d’adulte ?Au plateau, acteurs professionnels, musicien live et comédiens en situation de handicap proposent un théâtre où la normalité n’existe pas, mais qui vient la questionner avec force. Un pas de côté salutaire et joyeux !A partir de 11 ansDurée 1h15

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ARIA DE CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 31700 Cornebarrieu 31