PERSONNE N’EST ENSEMBLE SAUF MOI Mende

PERSONNE N’EST ENSEMBLE SAUF MOI

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Venez écouter celles et ceux qu’on n’entend jamais.

Aldric, Oussama, Clarisse et Léa sont jeunes. Ils ont tous un handicap invisible. Sur scène, ils prennent la parole. Ils parlent de leur vie, de leurs rêves, de leurs différences. Le spectacle est drôle, touchant et fort. Il mélange théâtre, musique en direct, acteur·rice·s professionnel·lle·s et artistes en situation de handicap.

Ici, il n’y a pas de normalité. On la questionne. On en parle. Et si être différent, c’était normal ? Une création de Cléa Petrolesi, pour entendre celles et ceux qu’on entend rarement.

Un moment sincère, joyeux et important.

Spectacle co-accueilli à Mende avec le Théâtre de Mende .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie

English :

Come and listen to those we never hear from.

Aldric, Oussama, Clarisse and Léa are young people. They all have invisible disabilities. On stage, they speak out. They talk about their lives, their dreams, their differences. The show is funny, touching and powerful. It combines theater, live music, professional actors and artists with disabilities.

