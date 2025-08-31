PERSONNE N’EST ENSEMBLE SAUF MOI Mende

Aldric, Oussama, Clarisse et Léa sortent tout juste de l’adolescence avec pour point commun un handicap invisible. Ils et elles nous livrent avec authenticité et humour leur expérience du monde.

Au plateau, acteur·ices professionnel·les, musicien live et comédien·nes en situation de handicap nous parlent de leur quotidien, de leurs rêves, de leurs différences.

Et si finalement, être différent, c’était normal ?

Un spectacle drôle, touchant et fort pour entendre celles et ceux qu’on entend rarement.

◥ Pour aller plus loin le podcast Créer pour se rétablir quand l’art fait parler les maux de la Perche, avec Lisa Mandel et Les Piailleries.

Âge Dès 11 ans

Lieu Théâtre de Mende

Durée 1h15

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

Spectacle co-accueilli avec les Scènes Croisées de Lozère, qui proposent une séance scolaire le même jour.

Action culturelle Rencontre avec Clea Petrolesi, metteuse en scène, et d’autres invité·es, lundi 16 mars à 18h30

Échange autour du handicap et de la création artistique.

Gratuit, sur réservation Tout public.

Conception et mise en scène Clea Petrolesi · Collaboratrice artistique Catherine Le Hénan · Interprètes Léa Clin et Felix Omgba en alternance, Marine Déchelette et Floriane Royon en alternance, Guillaume Schmitt- -Bailer, Oussama Karfa, Noé Dollé · Musicien live et composition Noé Dollé · Corps en jeu et chorégraphies Lilou Magali Robert · Création Lumière et régie Carla Silva · Création sonore et régie son Georges Hubert · Scénographie Margot Clavières · Costumes Elisabeth Cerqueira · Avec la participation de Noham Lopez, Aldric Letemplier, Felix Omgba, Côme Lemargue, Nils Pingeaut, Auguste Sow-Konan, Jean-Daniel Dupin.

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

