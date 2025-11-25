Personne n’est Pessoa Châteauroux

Nico Pires, artiste lusitano-castelroussin passé par Les 7 Doigts de la Main et le Cirque du Soleil, voyage entre écriture poétique et nouveau cirque.

Nico explore l’identité et le dédoublement, à l’image de Pessoa, connu pour ses nombreux autres moi littéraires par lesquels le poète exprimait ses personnalités. Il a croisé la poésie avec ses propres slams et des performances acrobatiques. Diabolos tournoyants et jeux d’équilibre deviennent les métaphores des forces contraires qui régissent la vie intérieure.

À la manière de Pessoa, pour qui chaque promenade à travers Lisbonne devenait une odyssée mentale, Nico invite le spectateur à une traversée émotive. 7 .

English :

Nico Pires, a Lusitano-Castelroussin artist who has performed with Les 7 Doigts de la Main and Cirque du Soleil, travels between poetic writing and new circus.

German :

Nico Pires, ein lusitanisch-kastilischer Künstler, der bei Les 7 Doigts de la Main und dem Cirque du Soleil war, reist zwischen poetischem Schreiben und neuem Zirkus.

Italiano :

Nico Pires, artista lusitano-castellano che si è esibito con Les 7 Doigts de la Main e il Cirque du Soleil, viaggia tra scrittura poetica e nuovo circo.

Espanol :

Nico Pires, artista de Lusitano-Castelroussin que ha actuado con Les 7 Doigts de la Main y el Cirque du Soleil, viaja entre la escritura poética y el nuevo circo.

