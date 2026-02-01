Perspective atmosphérique avec Driss Association Artichaut Moulins
Perspective atmosphérique avec Driss Association Artichaut Moulins jeudi 12 février 2026.
Perspective atmosphérique avec Driss
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 40 EUR
adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 18:00:00
fin : 2026-02-19 21:00:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26
Les ateliers se passent au locale de l’association Artichaut.
.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The workshops take place at the local Artichaut association.
L’événement Perspective atmosphérique avec Driss Moulins a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région