Perspective atmosphérique avec Driss Association Artichaut Moulins

Perspective atmosphérique avec Driss

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : – – 40 EUR

adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-19 21:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26

Les ateliers se passent au locale de l’association Artichaut.

.

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The workshops take place at the local Artichaut association.

L’événement Perspective atmosphérique avec Driss Moulins a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région