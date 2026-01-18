PERSPECTIVES Festival du Film de Montluçon Cinéma le Palace Montluçon
PERSPECTIVES Festival du Film de Montluçon
Cinéma le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon Allier
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-25
2026-01-23
1ère édition de PERSPECTIVES ! Le festival du cinéma d’hier, d’aujourd’hui et de demain !
Programme disponible.
Cinéma le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
1st edition of PERSPECTIVES! The film festival of yesterday, today and tomorrow!
Program available.
