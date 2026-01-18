PERSPECTIVES Festival du Film de Montluçon Cinéma le Palace Montluçon

PERSPECTIVES Festival du Film de Montluçon

Cinéma le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

2026-01-23

1ère édition de PERSPECTIVES ! Le festival du cinéma d’hier, d’aujourd’hui et de demain !

Programme disponible.

Cinéma le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 70 50 23

English :

1st edition of PERSPECTIVES! The film festival of yesterday, today and tomorrow!

Program available.

