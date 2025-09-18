Perspectives, photographies d’André grimard Pôle d’archives de Bayonne Pays basque Bayonne

Perspectives, photographies d’André grimard

Pôle d'archives de Bayonne Pays basque 39, avenue Duvergier de Hauranne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-18

fin : 2026-01-30

L’exposition met en valeur un don de photographies anciennes fait par un particulier. Ces photographies, prises par le peintre André Grimard, sont inédites et permettent de découvrir la physionomie de Bayonne au début du XXe siècle, avant les travaux d’urbanisation qui en ont profondément modifié la géographie. Le descendant du photographe, donateur des photographies, prête à cette occasion les aquarelles d’André Grimard. Sont ainsi mis en perspectives le travail de photographie et de peinture de l’artiste, habité par sa volonté de témoigner de sa ville en pleine transformation.

Plus d’une cinquantaine de vues, souvent inédites, de Bayonne au début du XXe siècle seront accompagnées d’objets ayant appartenu à l’artiste et de documents d’archives issus des fonds du Département éclairant son parcours. .

Pôle d’archives de Bayonne Pays basque 39, avenue Duvergier de Hauranne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059039393 arch-bay@le64.fr

