Perspectives, photographies d’André Grimard Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne

Perspectives, photographies d'André Grimard Samedi 18 octobre, 14h00 Pôle d'archives de Bayonne et du Pays basque

Inscription au 05 59 03 93 93

Trois conférences, autour d’André Grimard et de l’exposition «Perspectives» :

• Les techniques photographiques du dé but du XXe siècle avec Raphaël Laurand, photographe spécialisé dans les procédés photographiques anciens.

de 14h à 15h

• L’œuvre d’André Grimard et de sa fille Berthe Grimard avec Olivier Ribeton, conservateur en chef honoraire du Musée Basque et de l’histoire de Bayonne.

de 15h15 à 16h15

• L’architecture bayonnaise du début du XXe siècle avec Isabelle Dupont, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.

de 16h30 à 17h30

Proposé par le Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque.

39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne

© André Grimard – Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque