Perte de re-père – Antoine Laroye TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 15:00 – 16:20

Gratuit : non 11 € / 15 € Tarif normal – 15 €Tarif réduit – 11 € Tout public

Tom, un garçon sans âge défini, voit son père disparaître du jour au lendemain, soudainement remplacé par un gros lapin rose, aussi agaçant que mystérieux. Problème : dans sa famille, seul Tom semble voir ce changement. Déraciné par cette étrange réalité, Tom part à la recherche de son père.Tom cherche et grandit, avec du trou dans le ventre et des étincelles dans les yeux. Une création intime et poétique sur la résilience et le passage à l’âge adulte.Écrit et interprété par Antoine Laroye, mis en scène par Léo Moussu et coaching par Caroline Saule. Production par la compagnie Simul et Singulis.Durée : 1h20À partir de 10 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/