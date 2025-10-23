Perte Tourouvre au Perche

Nous sommes dans un théâtre. La scène est vide, mais au lointain une voix s’approche. Une voix chantante. Arrive alors sur scène la femme de ménage du théâtre. Elle fait son travail, seule, comme tous les jours. Ce jour-là, elle découvre le public présent dans la salle c’est la première fois qu’elle le voit.

Habituée à la solitude et à l’invisibilité, elle est d’abord gênée par ce regard braqué sur elle, et essaie tant bien que mal de continuer son travail. Mais sa curiosité est trop grande, ne pouvant s’empêcher d’explorer ce regard, elle se laisse séduire peu à peu. Ces yeux qui la scrutent, l’examinent, sont aussi ceux qui la mettent en lumière et qui la font exister. Comme s’ils devenaient pour elle plus qu’un public, ils deviendront aussi un complice, un compagnon de jeu, un confident avec qui elle pourra révéler les choses cachées, enfouies, un ami avec qui elle pourra se révéler. .

