Pertuis vue du ciel Pertuis lundi 23 février 2026.
Lundi 23 février 2026 de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Mercredi 25 février 2026 de 10h à 12h. Centre ville Pertuis Vaucluse
Venez vous initier à la conduite de drones ( 14 25 ans ) ou aux techniques audiovisuelles (11 14 ans ) le 23 et 25 février de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 sauf le mercredi ( 10h00 12h00 seulement )
Places limitées
Informations et inscription auprès de PAULINE 06 25 11 00 93 .
Centre ville Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 11 00 93
English :
Come and learn drone driving (14 25 years old) or audiovisual techniques (11 14 years old) on February 23 and 25 from 10:00 to 12:00 and from 14:00 to 16:00 except on Wednesday (10:00 12:00 only)
