Lundi 23 février 2026 de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Mercredi 25 février 2026 de 10h à 12h. Centre ville Pertuis Vaucluse

Début : 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Venez vous initier à la conduite de drones ( 14 25 ans ) ou aux techniques audiovisuelles (11 14 ans ) le 23 et 25 février de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 sauf le mercredi ( 10h00 12h00 seulement )

Places limitées

Informations et inscription auprès de PAULINE 06 25 11 00 93 .

Centre ville Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 11 00 93

English :

Come and learn drone driving (14 25 years old) or audiovisual techniques (11 14 years old) on February 23 and 25 from 10:00 to 12:00 and from 14:00 to 16:00 except on Wednesday (10:00 12:00 only)

L’événement Pertuis vue du ciel Pertuis a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Pertuis