Perturbator + Kælan Mikla + Gost STEREOLUX Nantes

Perturbator + Kælan Mikla + Gost Mercredi 5 novembre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Début : 2025-11-05T20:00:00 – 2025-11-05T23:00:00

Considéré comme l’une des figures majeures du dark-synth-metal, Perturbator, de son vrai nom James Kent poursuit son chemin à travers le monde et son exploration d’un cyberpunk métal abyssal et surpuissant, où ses furieux titres de synthwave saturée sonnent comme des classiques.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

