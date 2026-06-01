PerVisum, rédiger un article scientifique par l’annotation d’images, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

PerVisum, rédiger un article scientifique par l’annotation d’images Dimanche 7 juin, 11h00 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Le projet PerVisum explore de nouveaux formats éditoriaux qui placent l’image au centre de la publication scientifique. Il a permis de concevoir un outil innovant permettant de rédiger des articles directement à partir d’annotations d’images diffusées via le protocole de partage d’images IIIF (International Image Interoperability Framework). Cette présentation exposera les principes, les usages et les enjeux de cette approche éditoriale.

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art