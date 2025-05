Pesage des 24 Heures du Mans – Le Mans, 6 juin 2025 10:00, Le Mans.

Sarthe

Pesage des 24 Heures du Mans Place de la République Le Mans Sarthe

Début : 2025-06-06 10:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-06

Une occasion unique d’approcher les voitures et les pilotes en centre-ville !

Rendez-vous est donné place de la République, en plein cœur du Mans, pour les vérifications administratives et techniques de la 93e édition des 24 Heures du Mans. Les vendredi 6 et samedi 7 juin 2025, les 62 voitures engagées passeront entre les mains des commissaires techniques. Découvrez les horaires de passage. https://www.24h-lemans.com/fr/actualites/les-horaires-du-pesage-de-la-93-e-edition-des-24-heures-du-mans-59591 .

Place de la République

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 80 00 ticket@lemans.org

English :

A unique opportunity to get close to the cars and drivers in the city center!

German :

Eine einmalige Gelegenheit, den Autos und Fahrern im Stadtzentrum ganz nahe zu kommen!

Italiano :

Un’occasione unica per avvicinarsi alle auto e ai conducenti nel centro della città!

Espanol :

Una oportunidad única para acercarse a los coches y los conductores en el centro de la ciudad

