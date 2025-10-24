PESCALUNE LE REVIVRE 2025 Lunel
PESCALUNE LE REVIVRE 2025 Lunel vendredi 24 octobre 2025.
PESCALUNE LE REVIVRE 2025
277A Rue Tivoli Lunel Hérault
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-26
2025-10-24
Billetterie des Arènes 06 31 13 19 01 ou www.arenesdelunel.fr
VENDREDI 24 OCTOBRE
Animé par la Peña Mistral
16 h 30 Inauguration du rond-point du Pascalet Biou d’Or 1980
Place des Trophées
18 h=>3 Bandido aller retour
Manades Chaballier Lafon Tommy
Allée Baroncelli
SAMEDI 25 OCTOBRE
Animée par la Peña Quality Street Band
11 h Course au plan animée par la Jeunesse Lunelloise Manade Tommy
Arènes San Juan, côté Toril
12 h 30 4 Abrivado aller/retour
Manades Du Levant Lafon Tommy Chaballier
Allée Baroncelli
13 h Apéro Rose
Animé par DJ Mika (Net Music)
Cours Gabriel Péri
14 h Capelado, accompagnée de nos Arlésiennes
Charrette ramade par l’association L’Âne Pescalune
Course Camarguaise
École des raseteurs du Pays de Lunel
Manades Paulin Saint-Antoine Carreton-Ait
Un hommage sera rendu aux anciens membres de Lou Rasetaïre Pescalune , la première école taurine de Lunel
Arènes San Juan Gratuit
18 h =>4 Bandido aller retour
Manades Du Levant Lafon Tommy Chaballier
Allée Baroncelli
DIMANCHE 26 OCTOBRE
Animé par la Peña Mythra
9 h Repas tiré du sac
Un déjeuner aux près… sans les près mais sur la Place Louis Rey !
Venez avec vos grillades, la Ville met à votre disposition tables, bancs et braséro !
Place Louis Rey
11 h Course au plan animée par la Jeunesse Lunelloise
Manade Du Levant
12 h 30 3 Abrivado aller retour
Manades Chaballier Lafon Du Levant
Allée Baroncelli
15 h Toros Balles
Arènes San Juan Entrée 6€ réduit 4€ .
277A Rue Tivoli Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 31 13 19 01
English :
Arena box office: 06 31 13 19 01 or www.arenesdelunel.fr
German :
Kartenverkauf in den Arenen: 06 31 13 19 01 oder www.arenesdelunel.fr
Italiano :
Biglietteria dell’Arena: 06 31 13 19 01 o www.arenesdelunel.fr
Espanol :
Taquilla del estadio: 06 31 13 19 01 o www.arenesdelunel.fr
L’événement PESCALUNE LE REVIVRE 2025 Lunel a été mis à jour le 2025-10-16 par 34 OT PAYS DE LUNEL