PESCALUNE LE REVIVRE 2025 Lunel

PESCALUNE LE REVIVRE 2025

277A Rue Tivoli Lunel Hérault

Billetterie des Arènes 06 31 13 19 01 ou www.arenesdelunel.fr

VENDREDI 24 OCTOBRE

Animé par la Peña Mistral

16 h 30 Inauguration du rond-point du Pascalet Biou d’Or 1980

Place des Trophées

18 h=>3 Bandido aller retour

Manades Chaballier Lafon Tommy

Allée Baroncelli

SAMEDI 25 OCTOBRE

Animée par la Peña Quality Street Band

11 h Course au plan animée par la Jeunesse Lunelloise Manade Tommy

Arènes San Juan, côté Toril

12 h 30 4 Abrivado aller/retour

Manades Du Levant Lafon Tommy Chaballier

Allée Baroncelli

13 h Apéro Rose

Animé par DJ Mika (Net Music)

Cours Gabriel Péri

14 h Capelado, accompagnée de nos Arlésiennes

Charrette ramade par l’association L’Âne Pescalune

Course Camarguaise

École des raseteurs du Pays de Lunel

Manades Paulin Saint-Antoine Carreton-Ait

Un hommage sera rendu aux anciens membres de Lou Rasetaïre Pescalune , la première école taurine de Lunel

Arènes San Juan Gratuit

18 h =>4 Bandido aller retour

Manades Du Levant Lafon Tommy Chaballier

Allée Baroncelli

DIMANCHE 26 OCTOBRE

Animé par la Peña Mythra

9 h Repas tiré du sac

Un déjeuner aux près… sans les près mais sur la Place Louis Rey !

Venez avec vos grillades, la Ville met à votre disposition tables, bancs et braséro !

Place Louis Rey

11 h Course au plan animée par la Jeunesse Lunelloise

Manade Du Levant

12 h 30 3 Abrivado aller retour

Manades Chaballier Lafon Du Levant

Allée Baroncelli

15 h Toros Balles

Arènes San Juan Entrée 6€ réduit 4€ .

English :

Arena box office: 06 31 13 19 01 or www.arenesdelunel.fr

German :

Kartenverkauf in den Arenen: 06 31 13 19 01 oder www.arenesdelunel.fr

Italiano :

Biglietteria dell’Arena: 06 31 13 19 01 o www.arenesdelunel.fr

Espanol :

Taquilla del estadio: 06 31 13 19 01 o www.arenesdelunel.fr

