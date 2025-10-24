Pesée de la citrouille Station du Hautacam Beaucens
Pesée de la citrouille Station du Hautacam Beaucens vendredi 24 octobre 2025.
Pesée de la citrouille
Station du Hautacam HAUTACAM Beaucens Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Venez participer à la pesée de notre citrouille du vendredi 24 au vendredi 31 octobre.
.
Station du Hautacam HAUTACAM Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Come and take part in our pumpkin weigh-in from Friday, October 24 to Friday, October 31.
German :
Kommen Sie und machen Sie mit beim Wiegen unseres Kürbisses von Freitag, dem 24. bis Freitag, dem 31. Oktober.
Italiano :
Venite a partecipare alla nostra pesatura delle zucche da venerdì 24 a venerdì 31 ottobre
Espanol :
Ven y participa en nuestro pesaje de calabazas del viernes 24 al viernes 31 de octubre
L’événement Pesée de la citrouille Beaucens a été mis à jour le 2025-10-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65