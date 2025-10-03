Pésentation de saison avec Bayou ! ESPACE FAYOLLE Guéret

Pésentation de saison avec Bayou !

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif :

Début : 2025-10-03

Un tour d’horizon du groove marécageux néoorléanais avec du funk de la Nouvelle-Orléans…

Ce brass band de dix talentueux musiciens, dont trois issus des Groove Katchers, compile des standards de

la Nouvelle-Orléans réarrangés avec une sonorité plus actuelle. Pour cette ouverture de saison, Bayou ! vous emmènera goûter à l’atmosphère si particulière des salles de concerts de la Big Easy, ville-berceau d’un certain nombre des musiques dites actuelles.

Direction, batterie, choeurs Johan Barrer Trompette, choeurs Dimitri Suso Trompette Gabriel Levasseur Trombone, choeurs Maxime Pache Trombone Quentin Mauduit Saxophone, choeurs Jacob Chaygneaud-Dupuy Claviers, chant lead Katarina Pejak Orgue Robin Magord Soubassophone Damien Bachère Guitare, chant lead Aymeric Simon

Les résidences territoriales de l’Archipèl. .

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

