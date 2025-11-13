Péservons les zones humides Observation des oiseaux Ecomusée de la Baie Vains
Péservons les zones humides Observation des oiseaux Ecomusée de la Baie Vains mardi 24 février 2026.
Péservons les zones humides Observation des oiseaux
Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 16:30:00
Date(s) :
2026-02-24
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, participez à une sortie sur les prés salés pour observer les oiseaux qui peuplent la Baie en hiver.
Les bottes et une tenue adaptée à la météo sont obligatoires. Prêt de jumelles possible. .
Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 06 06
English : Péservons les zones humides Observation des oiseaux
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Péservons les zones humides Observation des oiseaux Vains a été mis à jour le 2025-11-13 par Réseau Sites et Musées