PESSEBRE VIVENT Cerbère
PESSEBRE VIVENT Cerbère dimanche 21 décembre 2025.
PESSEBRE VIVENT
Cerbère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:30:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Avec Cantarelles de San Andreu à l’ église St Sauveur
.
Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85
English :
With Cantarelles de San Andreu at St Sauveur church
L’événement PESSEBRE VIVENT Cerbère a été mis à jour le 2025-12-09 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE