PESSEBRES Ille-sur-Têt

Cette fin d’année l’Estudiantina, le célèbre choeur Illois, vont faire les tour des communes pour nous enchanter, avec la tradition du Pessebre vivant en Catalogne.

Save The Dates pour la Tournée 2025 2026

Samedi 6/12 à 17h à Saillagouse

Diman…

Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 99 00 estudiantine.illoise@gmail.com

English :

At the end of the year, the Estudiantina, the famous Illois choir, will be making the rounds of the communes to enchant us with the Pessebre tradition alive in Catalonia.

Save The Dates for the 2025 2026 Tour:

Saturday 6/12 at 5pm in Saillagouse

Diman…

German :

Am Ende des Jahres werden die Estudiantina, der berühmte Chor aus Illois, durch die Gemeinden ziehen, um uns mit der in Katalonien lebendigen Tradition des Pessebre zu verzaubern.

Save The Dates für die Tournee 2025 2026

Samstag 6/12 um 17 Uhr in Saillagouse

Sonntag

Italiano :

Alla fine dell’anno, l’Estudiantina, il famoso coro di Illois, farà il giro dei comuni per deliziarci con la tradizione del Pessebre, che è viva e vegeta in Catalogna.

Segnatevi le date della tournée del 2025 2026:

Sabato 6/12 alle ore 17.00 a Saillagouse

Domenica

Espanol :

A finales de año, l’Estudiantina, el famoso coro Illois, hará la ronda por los municipios para deleitarnos con la tradición del Pessebre, que sigue viva en Cataluña.

Reserve las fechas para la gira de 2025 2026:

Sábado 6/12 a las 17h en Saillagouse

Domingo

