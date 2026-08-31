PESSEBRES Ille-sur-Têt
samedi 5 décembre 2026 · Ille-sur-Têt
Informations pratiques
Ille-sur-Têt
PESSEBRES
Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-12-05
Cette fin d’année l’Estudiantina, le célèbre choeur Illois, va faire les tour des communes pour nous enchanter, avec la tradition du Pessebre vivant en Catalogne.
Save The Dates pour la Tournée 2025 / 2026
Samedi 5/12 à 17h à Villeneuve de la Ra…
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Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 99 00 estudiantine.illoise@gmail.com
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English :
As the year comes to a close, the Estudiantina, the famous choir from Illois, will tour the towns to delight us with the tradition of the living Nativity scene in Catalonia.
Save the Dates for the 2025–2026 Tour:
Saturday, December 5, at 5:00 p.m. in Villeneuve de la Ra…
L’événement PESSEBRES Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI ROUSSILLON CONFLENT