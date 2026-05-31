Pesta Musik Jakarta – Stasiun MRT Blok M, Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan

Pesta Musik Jakarta – Stasiun MRT Blok M Dimanche 21 juin, 14h00 Stasiun MRT Blok M

Le public pourra déambuler librement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la célébration du 499e anniversaire de la ville de Jakarta, la Fête de la Musique 2026 investit la station MRT Blok M !

De 14h00 à 21h00, la station se transforme en scène vivante et en espace culturel éphémère, à la croisée de la musique, de l’art et de la communauté. Le public pourra déambuler librement au rythme des performances de busking signées Sunwich, Gavendri, Adrian Yunan, Irama Pantai Selatan et Bangkutaman, cinq propositions musicales aux univers distincts, qui feront vibrer ce carrefour emblématique du quotidien jakartanais.

En parallèle, SRM Selects & Pemuda Sinarmas animeront des sets vinyles et cassettes, tandis que Kool Kids Records Club proposera un atelier artistique ouvert à tous les âges.

Une journée pensée pour tous les publics, entre découverte musicale, engagement communautaire et expérience culturelle dans l’espace public.

Stasiun MRT Blok M MRT blok M Jakarta Selatan 12130 RW 01 Inaugurée en 2019, la station MRT Blok M s’inscrit dans le réseau de transport en commun moderne de Jakarta, reliant le sud de la ville à son centre. Située au cœur du quartier de Blok M, zone animée mêlant commerces, restaurants et vie nocturne, elle constitue l’un des nœuds les plus fréquentés du réseau MRT Jakarta. À l’occasion de la Fête de la Musique, cet espace du quotidien devient le théâtre d’une programmation musicale et culturelle gratuite, ouverte à tous les usagers et passants. Accessible directement via la ligne 1 du MRT Jakarta, arrêt Blok M. Correspondances disponibles avec plusieurs lignes de bus TransJakarta à la station intégrée Blok M. Parking disponible à proximité. L’espace est accessible aux personnes à mobilité réduite, conformément aux standards d’accessibilité du réseau MRT Jakarta.

Dans le cadre de la célébration du 499e anniversaire de la ville de Jakarta, la Fête de la Musique 2026 investit la station MRT Blok M !

©ministère de la Culture